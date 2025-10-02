Occidental, Berkshire Hathaway acquisirà OxyChem per 9,7 miliardi di dollari

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -hanno raggiunto un accordo definitivo per l'della divisione chimica di Occidental,, in una, soggetta ai consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto.OxyChem è un produttore globale di prodotti chimici di base essenziali per la qualità della vita, con applicazioni nel trattamento delle acque, nei prodotti farmaceutici, nell'assistenza sanitaria e nello sviluppo commerciale e residenziale."Questa transazione rafforza la nostra posizione finanziaria e catalizza un'importante opportunità di risorse che abbiamo costruito nel nostro settore petrolifero e del gas nell'ultimo decennio. Sono incredibilmente orgogliosa dell'impressionante lavoro svolto dal team per creare questa opportunità strategica che sbloccherà oltre 20 anni di risorse a basso costo e genererà un valore significativo a breve e lungo termine", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato. "OxyChem è cresciuta sotto la guida di Occidental, diventando un'azienda ben gestita e sicura, con dipendenti di prim'ordine, e siamo fiduciosi che l'azienda e i suoi dipendenti continueranno a prosperare sotto la guida di Berkshire Hathaway.""Berkshire sta acquisendo un solido portafoglio di asset operativi, supportato da un team di comprovata esperienza", ha dichiarato, Vicepresidente delle Operazioni Non Assicurative di Berkshire. "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a OxyChem come filiale operativa all'interno di Berkshire. Elogiamo Vicki e il team di Occidental per il loro impegno a favore della stabilità finanziaria a lungo termine di Occidental, come dimostrato dal loro piano di utilizzare i proventi per rafforzare il bilancio dell'azienda."Occidental prevede die raggiungere l'obiettivo di un debito principale inferiore a 15 miliardi di dollari, fissato a seguito dell'annuncio dell'acquisizione di CrownRock nel dicembre 2023. Una sussidiaria di Occidental manterrà le passività ambientali preesistenti di OxyChem e Glenn Springs Holdings Inc. continuerà a gestire i progetti di bonifica esistenti per tale sussidiaria.La transazione dovrebbe, subordinatamente alle approvazioni normative e alle altre consuete condizioni di chiusura.