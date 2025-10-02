Occidental, Berkshire Hathaway acquisirà OxyChem per 9,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway
e Occidental
hanno raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di Berkshire Hathaway
della divisione chimica di Occidental, OxyChem
, in una transazione interamente in contanti per 9,7 miliardi di dollari
, soggetta ai consueti aggiustamenti del prezzo di acquisto.
OxyChem è un produttore globale di prodotti chimici di base essenziali per la qualità della vita, con applicazioni nel trattamento delle acque, nei prodotti farmaceutici, nell'assistenza sanitaria e nello sviluppo commerciale e residenziale.
"Questa transazione rafforza la nostra posizione finanziaria e catalizza un'importante opportunità di risorse che abbiamo costruito nel nostro settore petrolifero e del gas nell'ultimo decennio. Sono incredibilmente orgogliosa dell'impressionante lavoro svolto dal team per creare questa opportunità strategica che sbloccherà oltre 20 anni di risorse a basso costo e genererà un valore significativo a breve e lungo termine", ha dichiarato Vicki Hollub
, Presidente e Amministratore Delegato. "OxyChem è cresciuta sotto la guida di Occidental, diventando un'azienda ben gestita e sicura, con dipendenti di prim'ordine, e siamo fiduciosi che l'azienda e i suoi dipendenti continueranno a prosperare sotto la guida di Berkshire Hathaway."
"Berkshire sta acquisendo un solido portafoglio di asset operativi, supportato da un team di comprovata esperienza", ha dichiarato Greg Abel
, Vicepresidente delle Operazioni Non Assicurative di Berkshire. "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a OxyChem come filiale operativa all'interno di Berkshire. Elogiamo Vicki e il team di Occidental per il loro impegno a favore della stabilità finanziaria a lungo termine di Occidental, come dimostrato dal loro piano di utilizzare i proventi per rafforzare il bilancio dell'azienda."
Occidental prevede di utilizzare 6,5 miliardi di dollari del ricavato della transazione per ridurre il debito
e raggiungere l'obiettivo di un debito principale inferiore a 15 miliardi di dollari, fissato a seguito dell'annuncio dell'acquisizione di CrownRock nel dicembre 2023. Una sussidiaria di Occidental manterrà le passività ambientali preesistenti di OxyChem e Glenn Springs Holdings Inc. continuerà a gestire i progetti di bonifica esistenti per tale sussidiaria.
La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025
, subordinatamente alle approvazioni normative e alle altre consuete condizioni di chiusura.(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF)