OpenAI, Samsung e SK aderiscono a iniziativa Stargate per sviluppo infrastruttura di AI

(Teleborsa) -hanno annunciatonell'ambito dell'iniziativadi OpenAI, la piattaforma infrastrutturale di intelligenza artificiale dell'azienda, volta ad espandere l'infrastruttura critica per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale a livello globale e in Corea.Queste partnership si concentreranno sull'essenziali per l'intelligenza artificiale di prossima generazione e sull', supportando l'ambizione del paese di diventare una delle tre principali nazioni al mondo nel settore dell'intelligenza artificiale.Attraverso queste partnership, Samsung Electronics e SK hynix intendono aumentare la produzione di chip di memoria avanzati, puntando a 900.000 wafer DRAM al mese con un'implementazione accelerata della capacità, fondamentale per alimentare i modelli di intelligenza artificiale avanzati di OpenAI.Il proprietario di ChatGPT ha inoltre firmato una serie di. Tra questi, un Memorandum d'Intesa (MoU) con il(MSIT) specificamente per valutare le opportunità di costruzione di data center AI al di fuori dell'area metropolitana di Seul, a supporto di una crescita economica regionale equilibrata e della creazione di posti di lavoro in tutto il Paese.Tra gli accordi anche una partnership separata conper valutare la costruzione di un data center AI in Corea, nonché un accordo conper valutare le opportunità di ulteriore capacità di data center nel Paese.