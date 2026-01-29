Thermo Fisher, nel 2025 i ricavi battono le attese e salgono a 44,5 miliardi (+4%)

(Teleborsa) - Thermo Fisher Scientific
ha archiviato l'esercizio 2025
con risultati superiori alle attese di Wall Street, trainata dalla robusta domanda di strumenti
e servizi
per lo sviluppo di farmaci
. Il colosso del settore Life Sciences ha riportato ricavi annuali
per 44,56 miliardi di dollari
, segnando una crescita del 4% rispetto all'anno precedente. L’utile per azione
(EPS) rettificato per l'intero anno è salito a 22,87 dollari (+5%).
L'ultima frazione dell'anno ha mostrato un'accelerazione significativa, con ricavi trimestrali
pari a 12,21 miliardi di dollari
(+7%), battendo il consensus di 11,95 miliardi. A sostenere i conti è stata la divisione Life Sciences Solutions
(+13% a 2,95 miliardi) e i servizi per il biofarma (+8% a 6,38 miliardi), che hanno beneficiato del miglioramento delle condizioni di mercato nel settore farmaceutico.
Il 2025 è stato un anno cruciale per l'espansione tecnologica e strategica. Thermo Fisher ha stanziato circa 16,5 miliardi di dollari in capitale, di cui 13 miliardi destinati a fusioni e acquisizioni, incluse quelle di Clario
e del sito produttivo
di Sanofi
nel New Jersey. Tra le pietre miliari operative spicca la collaborazione strategica
con OpenAI
, volta a integrare l'intelligenza artificiale nei processi di ricerca scientifica e sviluppo farmaceutico.
Il CEO Marc N. Casper
ha sottolineato come la società entri nel 2026 da una posizione di forza, supportata dal lancio di prodotti innovativi e dall'espansione dei centri di bioprocessamento
in Asia
.
Agli azionisti
sono stati inoltre restituiti 3,6 miliardi di dollari
tramite dividendi
e riacquisti di azioni
.