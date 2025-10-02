Piazza Affari: scambi al rialzo per Brembo

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

Brembo

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,31 Euro. Supporto visto a quota 9,16. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,46.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)