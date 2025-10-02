Milano 11:22
43.225 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:22
9.453 +0,07%
Francoforte 11:22
24.456 +1,42%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Brembo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Brembo
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Brembo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo del re dei sistemi frenanti resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 9,31 Euro. Supporto visto a quota 9,16. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 9,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```