Milano 13:27
43.240 +0,37%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:27
9.449 +0,02%
Francoforte 13:27
24.442 +1,36%

Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Maire
(Teleborsa) - Avanza il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 12,82 Euro. Primo supporto visto a 12,39. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 12,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```