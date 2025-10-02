Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

(Teleborsa) - Avanza il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 12,82 Euro. Primo supporto visto a 12,39. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 12,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)