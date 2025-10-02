Predict, accordo di distribuzione di computer quantici con Shenzhen Spinq Technology

Predict

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha sottoscritto un accordo con, LTD, rilevante player internazionale nel settore della produzione di, per la distribuzione di diversi modelli di computer quali SpinQ Gemini Lab, SpinQ Triangulum, SpinQ Gemini Mini e SpinQ Gemini Mini Pro, e delle relative soluzioni correlate, tra cui software e cloud.Il, non in esclusiva per il territorio nazionale italiano, avrà una durata dia partire dal 1° ottobre, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi. Grazie all’accordo, Predict rafforza l’offerta tecnologica della SBU Digital Healthcare con il lancio di nuovi prodotti e servizi, diversificando i mercati di riferimento e rafforzando l’ambito educational che già presidia con le proposte in ambito olografico e robotica, coerentemente con le linee guida strategiche della Società. L’apertura ai computer quantistici, particolarmente rilevanti nel campo della formazione, potrebbe costituire la base anche pera supporto delle attività ad alto contenuto innovativo dell’azienda."La partnership con Shenzhen Spinq Technology CO., LTD rappresenta un accordo rilevante per Predict sia sul piano operativo che sotto il profilo strategico. L’accordo permette alla Società di ampliare la propria sfera operativa in un segmento tecnologico a elevato potenziale e di implementare azioni strategiche, come l'espansione di mercato, lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, nonché l'acquisizione di nuovi clienti", ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Predict.