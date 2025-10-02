Professioni, Consiglio Direttivo Nazionale AIGA il 3-4 ottobre a Genova

(Teleborsa) - "La nostra rappresentanza nasce dall’ascolto deie si misura sulla capacità di trasformare le istanze della categoria in. A Genova, discuteremo e rilanceremo il nostro, da illustrare al Congresso Nazionale Forense di Torino per una giovane avvocatura che incida sempre di più nelle scelte della giustizia e del Paese". Così, presidente, presentando ildell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, promosso con il supporto della Sezione AIGA die il patrocinio delle istituzioni locali.L’evento èall’Hotel Bristol Palace ee rappresentanti del mondo economico per una due giorni di confronto sui temi chiave della giustizia e della professione legale."Nel percorso di avvicinamento al Congresso di Torino - sottolinea Foglieni - AIGA ha depositato unche puntano a promuovere maggiorenegli incarichi pubblici,l’esercizio della professione, rafforzare leper i giovani avvocati e favorire un uso etico e realmente accessibile dell’. Altre mozioni mirano a consolidare il diritto di difesa e, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema senza sacrificare le garanzie del giusto processo"."Questo Consiglio Direttivo Nazionale, organizzato in un periodo denso di appuntamenti congressuali - afferma la presidente di AIGA Genova,- è per la Sezione genovese di AIGA motivo di grande orgoglio. Siamo onorati di poter ospitare a Genova alti rappresentanti delle Istituzioni, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati a livello nazionale ed autorevoli professionisti di massimo valore, che, grazie al loro contributo, potranno approfondire tematiche di assoluta rilevanza per il futuro della nostra professione".. Dopo i saluti istituzionali, un momento di approfondimento sarà dedicato al percorso, per mettere a fuoco le. Alle 17.15 è previsto l’intervento di, già Ministro della Giustizia, occasione per un confronto sul quadro delle riforme e sul rapporto tra avvocatura e istituzioni. A seguire, dalle 17.30, la"Riforma 231: verso un nuovo equilibrio tra impresa e responsabilità", che offrirà un dialogo tra professione forense, accademia e stakeholder dell’impresa sui profili più attuali della responsabilità degli enti, tra prevenzione, compliance e impatto economico-sociale. Interviene l’Onorevolei lavori si sposteranno al: dalle 9.30 si terrà la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale, con gli adempimenti associativi e l’indirizzo politico in vista dell’appuntamento torinese. A seguire,darà voce a esperienze e progetti delle Sezioni, valorizzando buone pratiche di formazione, innovazione e tutela dei giovani professionisti.