Rivian, consegnati 13mila veicoli nel terzo trimestre, ridotte le previsioni per il 2025

(Teleborsa) - Rivian Automotive
nel terzo trimestre 2025 ha prodotto 10.720 veicoli
presso il suo stabilimento di Normal, Illinois, e ne ha consegnati 13.201
nello stesso periodo.
L'azienda ha dichiarato che i risultati delle consegne sono in linea con le previsioni. Tuttavia ha ridotto le previsioni delle consegne
per l'intero 2025 a un intervallo di 41.500-43.500 veicoli
.
L'azienda ha inoltre annunciato che il 4 novembre 2025
a mercati chiusi pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre 2025.