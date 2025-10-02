Sciopero nazionale: disagi per treni e bus il 2 e 3 ottobre

(Teleborsa) - Nuovi disagi in arrivo per chi viaggia, questa volta su rotaia. È stato infatti proclamato da S.I. Cobas uno sciopero generale nazionale di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e private,
che coinvolgerà anche il trasporto ferroviario dalle 21:00 di giovedì 2 ottobre alle 20:59 di venerdì 3 ottobre.
L’agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord
e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Trenitalia segnala inoltre che i disagi potrebbero verificarsi anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero.
Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali
previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00. L’elenco completo dei treni garantiti è disponibile sui siti Trenord e Trenitalia Tper, oltre che sull’Orario ufficiale Trenitalia
. I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungeranno la destinazione finale solo se questa sarà raggiungibile entro un’ora; in caso contrario si fermeranno in una stazione intermedia.
Lo sciopero coinvolgerà anche il trasporto su gomma:
il 3 ottobre, in adesione alla mobilitazione nazionale, è prevista un’astensione di 24 ore del personale delle aziende che applicano il CCNL Autoferrotranvieri
, con possibili variazioni e cancellazioni dei bus, anche al di fuori delle ore di sciopero. Per i bus Trenitalia valgono le stesse fasce orarie di garanzia
(6:00-9:00 e 18:00-21:00), mentre per i collegamenti FrecciaLink non sono previste fasce di tutela.