Milano 11:23
43.209 +0,30%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:23
9.454 +0,08%
Francoforte 11:23
24.442 +1,36%

Tasso disoccupazione Unione Europea in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Unione Europea in agosto
Unione Europea, Tasso disoccupazione in agosto pari a +6,3%, in aumento rispetto al precedente +6,2% (la previsione era +6,2%).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```