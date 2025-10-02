Tesco alza le previsioni sugli utili

Tesco

(Teleborsa) -ha alzato le sue previsioni di utile, per quest'anno, poiché il supermercato ha conquistato più acquirenti del previsto grazie ai suoi prezzi competitivi e alla gamma di prodotti a marchio del supermercato.Il più grande supermercato britannicorettificato, in aumento rispetto ai 3 miliardi di sterline, stimati in precedenza.Tesco ha conquistato quote di mercato rispetto ai concorrenti, nell'ultimo anno,rispetto ai discount, mentre i prodotti premium e, a marchio del supermercato, hanno anche incrementato le vendite. La gamma Tesco Finest è ora al terzo anno di crescita delle vendite a due cifre, grazie al lancio di oltre 470 nuovi prodotti durante l'estate, tra cui gelato, concentrati di caffè freddo e un'offerta di sushi migliorata."L'intensità competitiva resta elevata", ha affermato Tesco. "Tuttavia, nella prima metà dell'anno, una risposta dei clienti migliore del previsto alle nostre iniziative e il vantaggio di un prolungato periodo di bel tempo ci hanno aiutato a compensare i costi dei nostri investimenti."