Toscana Aeroporti, settembre da record con quasi 1 milione di passeggeri (+7%)

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha registrato un2025, sfiorando la soglia del milione di passeggeri. Nei due scali aeroportuali sono transitati complessivamente 995 mila passeggeri, con una crescita del +7% rispetto a settembre 2024.A questo risultato record hanno contribuito le positive performance di entrambi i segmenti di traffico: internazionale (+8,8%) e nazionale (+1,5%). Il traffico totale deidel 2025 conferma il trend di crescita dell'anno con il superamento dei 7,6 milioni di passeggeri e un incremento delrispetto allo stesso periodo del 2024.L'registra, a settembre 2025, il miglior mese nella storia dello scalo fiorentino con 395 mila passeggeri e una crescita del +11,7% rispetto a settembre 2024. Viene segnalato, inoltre, il record giornaliero di sempre con il superamento dei 15 mila passeggeri avvenuto il 7 settembre. La forte variazione positiva del segmento di traffico internazionale (+16,2%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-14,2%). La classifica delle rotte maggiormente trafficate dai passeggeri dello scalo fiorentino vede nell'ordine: Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Il traffico complessivo dei primi nove mesi dell'anno, segnati dai record in ogni singolo mese, sfiora i 3 milioni di passeggeri con un aumento del +9,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.L'segna il miglior mese di settembre di sempre con 600 mila passeggeri transitati e un incremento del +4,1% rispetto a settembre 2024. A trainare la crescita del mese hanno contribuito entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+3,8%) e nazionale (+7,9%). A settembre, Londra si conferma la rotta maggiormente transitata dai passeggeri dello scalo pisano, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Cagliari. Al 30 settembre 2025 sono 4,7 milioni i passeggeri transitati dallo scalo pisano con una crescita del +7,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.