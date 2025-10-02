Unipol, Barbara Quaresmini si dimette dal CdA

Unipol Assicurazioni

(Teleborsa) -ha comunicato cheha rassegnato, per sopravvenute esigenze di carattere professionale, le propriedalla carica di amministratore, con effetto dalla data odierna.Quaresmini - consigliere non esecutivo, indipendente e componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - era stata, nell'ambito della lista di maggioranza presentata dal patto di sindacato avente ad oggetto azioni Unipol, di cui facevano parte 18 candidati, tutti eletti, unitamente al primo nominativo della lista risultata seconda per numero di voti. Non residuando pertanto nella lista ulteriori candidati da eleggere, non trovano applicazione nel caso di specie le regole del voto di lista previste dallo Statuto.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare le attività propedeutiche all'assunzione, in occasione di una, dellein merito alla composizione dell'organo amministrativo, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.L'organo amministrativo ha anche deliberato la nomina di, Group Chief Financial Officer, qualealla redazione dei documenti contabili societari.