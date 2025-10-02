USA, tassi dei mutui in aumento per seconda settimana consecutiva

(Teleborsa) - Iper la. Lo ha comunicato la Freddie Mac, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario.Ilera in media del 6,34% al 2 ottobre 2025, in aumento rispetto alla media della settimana scorsa, quando era del 6,30%. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso fisso a 30 anni era in media del 6,12%.Ilera in media del 5,55%, in aumento rispetto alla media della settimana scorsa, quando era del 5,49%. Un anno fa, nello stesso periodo, il tasso fisso a 15 anni era in media del 5,25%."Il tasso fisso a 30 anni è aumentato di nuovo questa settimana, ma rimane al di sotto della media delle 52 settimane del 6,71% - ha affermatodi Freddie Mac - Gli ultimi mesi hanno portato tassi più bassi e, come indicato dal recente aumento delle vendite di case in sospeso, gli acquirenti si sentono più fiduciosi nell'entrare nel mercato".