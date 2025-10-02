Milano 12:24
43.191 +0,26%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 12:24
9.453 +0,07%
Francoforte 12:24
24.421 +1,28%

Volterra, al Persio Flacco rivive il mito di Anna Magnani

Cultura, Economia
Volterra, al Persio Flacco rivive il mito di Anna Magnani
(Teleborsa) - Sabato 11 ottobre alle ore 21, nella prestigiosa cornice del Teatro Persio Flacco di Volterra andrà in scena il tributo ad Anna Magnani, icona del cinema italiano, amata e riconosciuta anche a livello internazionale.

Scritto e diretto da Alessandro Gravano, lo spettacolo Anna: Racconto di una Storia Vera, emozionante ed intenso, racconta gli ultimi giorni della celebre attrice, intrecciando il presente con i ricordi di una carriera straordinaria. Sul palco, il talento di Patrizia Tamagnini che di recente per la sua toccante interpretazione si è aggiudicata il Premio Leuca come Migliore attrice protagonista.

In particolare, la pièce si concentra sul periodo in cui l'indimenticata interprete di "Roma città aperta" è già malata ma affronta con coraggio e dignità la fase ormai finale della malattia, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.

Apprezzata per la sua capacità di trasmettere emozioni intense, Anna Magnani è stata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema. La sua carriera, costellata di successi, l'ha resa un'interprete indimenticabile ma la sua personalità carismatica e ribelle fa sì che ancora oggi sia, universalmente, riconosciuta come un vero e proprio simbolo di ribellione e affermazione femminile.




Condividi
```