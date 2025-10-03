Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CAD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,6102 con area di resistenza individuata a quota 0,6124. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,6094.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)