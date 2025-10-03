Bce, Lagarde: tassi in buona posizione, focus sulla produttività

(Teleborsa) - "A livello attuale, il 2% per il tasso sui depositi, idella Bce sono in una buona posizione per aspettare e verificare quali saranno gli sviluppi economici". Lo ha ribadito la presidente della Banca centrale europea,, in un’intervista a Mtv Finlandia, sottolineando che "non ci vincoliamo ad alcun percorso predeterminato sui". Lagarde ha ricordato che l’Eurozona ha mostrato “più resilienza di quanto fosse atteso” nonostante la lunga serie di shock attraversati negli ultimi anni. Tuttavia, ha aggiunto, "non siamo ancora tornati al nostro potenziale di crescita".Per la presidente della Bce la priorità resta rafforzare la: "Ci serve la crescita ma ci serve la produttività. E dobbiamo concentrare i nostri sforzi e le nostre energie sulla produttività".Parlando invece ad un podcast olandese, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha indicato il governatore uscente della Banca di Olanda,, tra coloro che avrebbero le qualià per succederle. Lo ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale olandese, Anp, anticipando un podcast che verrà diffuso domenica. "Lo conosco da almeno 6 anni. Ha le doti intellettuali, la tenuta e le abilità per impegnarsi con gli altri", ha affermato. Presiedere la Bce richieder saper bilanciare i pareri di 20 governatori di banche centrali, ha spiegato Lagarde. "Spesso sono tutti prime donne – avrebbe dichiarato Lagarde – e devi farli conciliare tutti". Knot "ha le capacità, ma non è l'unico", ha aggiunto.Ildi Lagarde scade a fine 2027.