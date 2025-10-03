Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:42
24.902 +0,04%
Dow Jones 17:42
46.886 +0,79%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Il Nasdaq-100 prende il via a 24.931,42 punti

Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,16%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,16%, a quota 24.931,42 in apertura.
