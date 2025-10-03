Milano 9:45
43.314 +0,55%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:45
9.463 +0,37%
24.468 +0,19%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 2/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,61 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.106,9 milioni, pari al 31,57%, rispetto ai precedenti 3,51 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,72 miliardi.

Su 735 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 290 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 401 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.



