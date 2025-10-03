Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 2/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,61 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.106,9 milioni, pari al 31,57%, rispetto ai precedenti 3,51 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,72 miliardi.Su 735 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 290 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 401 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 44 azioni del listino milanese.