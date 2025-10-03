Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 21:56
24.781 -0,45%
Dow Jones 21:56
46.751 +0,50%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,43%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.785,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,43%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un frazionale ribasso dello 0,43% e archivia la seduta a 24.785,52 punti.
Condividi
```