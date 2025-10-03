Botanicals in crescita: tra mercato in espansione e nuove evidenze scientifiche

(Teleborsa) - Oggi, in Italia,costituiscono una importante fetta del mercato rappresentando in valore il. Regolamentati dal Decreto Ministeriale 2018, sono sostanze e preparati vegetali derivati da piante, alghe, funghi o licheni, disponibili sotto forma di integratori alimentari, cioè in forma predosata. Secondosu dati, nell’ultimo anno il fatturato degli integratori a base di botanicals (riferito al periodo agosto 2024-luglio 2025) ha toccato nel nostro, con una crescita in valore delrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo arco di tempo i volumi hanno toccato quota 34,7 milioni di confezioni vendute, mostrando una sostanziale stabilità.Le categorie di integratori a base di botanicals a maggiore diffusione riguardano il, al primo posto e in crescita in valore nell’ultimo anno delun segmento che rappresenta oltre il 15% dell’intera tipologia. A seguire i botanicals utilizzati per il sistema respiratorio, che si classificano al secondo posto, in leggero calo (-1,8%), e quelli per il sistema cardiovascolare che mostrano ottime performance evidenziando un aumento delTra gli ingredienti, presenti in natura, maggiormente utilizzati per produrre, seguito da finocchio, senna, eucalipto e bioflavonoidi.Oggi il mondo della ricerca scientifica nutrizionale punta i riflettori sui componenti bioattivi delle piante, riconoscendoli come preziosi alleati per la salute. Sono ormai numerosi iDalle evidenze sul benessere in età avanzata fino al supporto per la performance fisica, i botanicals si confermano un'area di studio cruciale, con un impatto significativo anche sul settore degli integratori alimentari, un mercato in continua evoluzione che risponde a questa attenzione crescente.L’invecchiamento non si misura solo in termini di, ma anche in qualità della vita: contrastare lo stress ossidativo e l’infiammazione cronica è essenziale per prevenire patologie metaboliche e cardiovascolari."I polifenoli, presenti in frutta, verdura, tè e legumi, ma anche in altri vegetali, si sono dimostrati in grado di, tra cui lo stress ossidativo e l’infiammazione", afferma la. "L’analisi della letteratura scientifica mostra che la supplementazione per un periodo prolungato con alte concentrazioni di questi composti, sotto forma di integratori o bevande arricchite, riduce i livelli di specifici marker di infiammazione cronica anche in soggetti con sovrappeso od obesità (Mao et al., 2024). È un campo di ricerca in, dove la comprensione dettagliata dei meccanismi d’azione è fondamentale per sviluppare strategie nutrizionali mirate a promuovere una longevità più sana e attiva".Alcuni principi attivi delle piante offrono effetti, elementi chiave in una vita sana e attiva. Teanina e curcumina, presenti nel tè e nella curcuma, o anche nelle più recenti formulazioni di integratori alimentari, mostrano importanti benefici sulla memoria e sull’umore."Oggetto di recenti pubblicazioni, prosegue la Dott.ssa Marangoni, sono le, un aminoacido non proteico contenuto nelle foglie di tè, alla quale, sulla base della metanalisi di studi di intervento, è stato attribuito un effetto modesto ma significativo sulle funzioni cognitive e, in associazione con la caffeina, anche sul tono dell’umore (Payne et al., 2025). Anche per la curcumina, il principale polifenolo della Curcuma longa (da impiegare secondo le più recenti indicazioni del Ministero della Salute), da studi preliminari sono emerse proprietà interessanti, soprattutto a livello della memoria verbale e visiva (Lehoczki et al., 2025 Yu et al., 2025)".L’asseche può spiegare come i fitocomposti, e in particolare i polifenoli, possano influenzare il benessere generale. Anche in questo caso, integratori specifici possono essere utili in contesti selezionati, ad esempio per supportare l’equilibrio della flora intestinale in persone con alterazioni o carenze."Una linea di ricerca particolarmente interessante, conclude la Dott.ssa Marangoni, è quella che individua nella modulazione del microbiota intestinale il passaggio-chiave alla base dell’effetto dei polifenoli a livello cerebrale (Torres-Fuentes et al., 2025). L’azione antiossidante e antinfiammatoria dei polifenoli sarebbe almeno in parte attribuibile alla lorodella composizione della flora batterica intestinale, con una riduzione di specifici ceppi, con potenziali benefici per la salute metabolica e cognitiva (Mao et al., 2024)".