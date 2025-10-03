GBC Italia: Nuovo Statuto per affrontare le sfide future

(Teleborsa) - Il 6 ottobre l’Assemblea straordinaria dei soci diè chiamata a votare un nuovo Statuto. Un passaggio che segna una tappa decisiva nella vita dell’associazione: non un mero aggiornamento formale, ma una riforma che guarda a traguardi ambiziosi e necessari per il futuro del settore delle costruzioni sostenibili. Il nuovo impianto statutario concilia agilità e trasparenza, separando con chiarezza i principi dai regolamenti operativi e rendendo i processi decisionali più rapidi ed efficaci.aprendo la base sociale a nuove categorie: professionisti e studenti, così come enti, centri di ricerca e amministrazioni in qualità di soci onorari. Una scelta che amplia la rappresentatività di GBC Italia e ne consolida l’autorevolezza come rete di riferimento per istituzioni, mercato e comunità professionali. La riforma è il frutto di un percorso partecipato, che ha visto il coinvolgimento di Comitato Esecutivo, Consiglio di Indirizzo, organi di controllo e professionisti esterni, con analisi comparative e momenti di approfondimento dedicati ai soci. Tra le innovazioni organizzative, lo Statuto prevede anche la possibilità di introdurre in futuro la figura del Direttore Generale, a supporto di una struttura sempre più orientata a trasformare la visione in progetti concreti.sottolinea Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia. “È la conferma della volontà di essere più forti, inclusivi e incisivi. Con regole chiare e una rete più ampia, diamo voce a ogni socio e rafforziamo la nostra capacità di rispondere con agilità e autorevolezza alle esigenze del mercato e delle istituzioni. GBC Italia è oggi, più che mai, un punto di riferimento, tanto per l’intera filiera edile ed immobiliare, quanto per il decisore pubblico”.Con l’approvazione da parte dell’Assemblea,regolamenti, strumenti e servizi coerenti con il nuovo impianto, sempre con il coinvolgimento diretto dei soci. Un passo concreto per tradurre in risultati misurabili l’impegno di GBC Italia verso cantieri, città e comunità più sostenibili.