Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Nuovo spunto rialzista per il derivato italiano, che guadagna bene e porta a casa un +0,71%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 44.770. Rischio di discesa fino a 43.835 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 45.705.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)