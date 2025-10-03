Grifal, Intesa abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
ha abbassato a 1,70 euro
per azione (da 2,50 euro) il target price
su Grifal
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, confermando il giudizio
sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale del 33%.
Gli analisti scrivono che le difficili condizioni di mercato e i ritardi nei lanci di prodotto
sono stati alla base dei deboli risultati intermedi
di Grifal, con una base di ricavi sostanzialmente stabile che non è riuscita a compensare l'aumento dei costi operativi. Gli investimenti in conto capitale rimangono elevati, con conseguente leggero peggioramento della PFN.
Il management ha pubblicato previsioni più caute per il resto dell'anno, a causa del rinvio al quarto trimestre del 2025 di importanti lanci di prodotti e servizi, che dovrebbero influire sulle performance del secondo semestre del 2025. Di conseguenza, il broker ha rivisto al ribasso le proiezioni
di fatturato per il 2025/27 del 13% in media, con conseguenti forti correzioni di EBITDA e utile netto. Il CdA rimane concentrato sulle opportunità di crescita a lungo termine, basate su investimenti infrastrutturali in gran parte completati, con un nuovo Piano Industriale 2026-2030.
"Nonostante le difficili condizioni di mercato e l'assenza di un'immediata ripresa della redditività prevista nel secondo semestre, riteniamo che l'attuale prezzo delle azioni non rifletta appieno il potenziale di crescita
degli utili di Grifal derivante dal lancio dei nuovi prodotti", si legge nella ricerca.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)