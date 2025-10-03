Mediobanca, MPS vara la lista per CdA: timone a Grill e d'Eril

(Teleborsa) - Il CdA di Monte dei Paschi di Siena
ha depositato la lista per il nuovo Consiglio di amministrazione di Mediobanca
di cui detiene l'86,3% del capitale sociale.
Nella lista vengono indicati Vittorio Umberto Grilli per la carica di presidente e Alessandro Melzi d'Eril per quella di amministratore delegato.
"Ferme restando le prerogative dello statuto di Mediobanca, che prevede che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e degli eventuali vice presidenti siano di competenza del Consiglio di amministrazione - si legge in una nota di MPS - il socio Banca Monte dei Paschi di Siena raccomanda la nomina di Vittorio Umberto Grilli
quale presidente del Consiglio di amministrazione e di Alessandro Melzi d'Eril
quale amministratore delegato".
Nella lista depositata da MPS vengono indicati inoltre Sandro Panizza; Paolo Gallo; Massimo Lapucci; Tiziana Togna; Giuseppe Matteo Masoni; Federica Minozzi; Donatella Vernisi; Andrea Zappia; Ines Gandini; Silvia Fissi.