Mediobanca, MPS vara la lista per CdA: timone a Grill e d'Eril

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Il CdA diha depositato la lista per il nuovo Consiglio di amministrazione didi cui detiene l'86,3% del capitale sociale.Nella lista vengono indicati Vittorio Umberto Grilli per la carica di presidente e Alessandro Melzi d'Eril per quella di amministratore delegato."Ferme restando le prerogative dello statuto di Mediobanca, che prevede che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e degli eventuali vice presidenti siano di competenza del Consiglio di amministrazione - si legge in una nota di MPS - il socioquale presidente del Consiglio di amministrazionequale amministratore delegato".Nella lista depositata da MPS vengono indicati inoltre Sandro Panizza; Paolo Gallo; Massimo Lapucci; Tiziana Togna; Giuseppe Matteo Masoni; Federica Minozzi; Donatella Vernisi; Andrea Zappia; Ines Gandini; Silvia Fissi.