Mediobanca, MPS vara la lista per CdA: timone a Grilli e d'Eril

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Il CdA di Monte dei Paschi di Siena ha depositato la lista per il nuovo Consiglio di amministrazione di Mediobanca di cui detiene l'86,3% del capitale sociale.

Nella lista vengono indicati Vittorio Umberto Grilli per la carica di presidente e Alessandro Melzi d'Eril per quella di amministratore delegato.

"Ferme restando le prerogative dello statuto di Mediobanca, che prevede che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione, dell'amministratore delegato e degli eventuali vice presidenti siano di competenza del Consiglio di amministrazione - si legge in una nota di MPS - il socio Banca Monte dei Paschi di Siena raccomanda la nomina di Vittorio Umberto Grilli quale presidente del Consiglio di amministrazione e di Alessandro Melzi d'Eril quale amministratore delegato".

Nella lista depositata da MPS vengono indicati inoltre Sandro Panizza; Paolo Gallo; Massimo Lapucci; Tiziana Togna; Giuseppe Matteo Masoni; Federica Minozzi; Donatella Vernisi; Andrea Zappia; Ines Gandini; Silvia Fissi.
