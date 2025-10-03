New York: performance negativa per Tesla Motors

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore automotive
, che presenta una flessione del 3,67%.
La tendenza ad una settimana di Tesla Motors
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tesla Motors
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tesla Motors
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 438 USD. Primo supporto a 410,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 401,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)