Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:57
24.759 -0,54%
Dow Jones 19:57
46.821 +0,65%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: performance negativa per Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per Tesla Motors
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore automotive, che presenta una flessione del 3,67%.

La tendenza ad una settimana di Tesla Motors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tesla Motors. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tesla Motors evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 438 USD. Primo supporto a 410,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 401,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```