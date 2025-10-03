New York: seduta difficile per Las Vegas Sands

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,67%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Las Vegas Sands
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50,3. L'equilibrata forza rialzista di Las Vegas Sands
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)