Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:46
24.916 +0,09%
Dow Jones 17:46
46.913 +0,84%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

New York: seduta difficile per Las Vegas Sands

Migliori e peggiori
New York: seduta difficile per Las Vegas Sands
(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella proprietà e gestione di casinò e resort, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,67%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Las Vegas Sands rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 50,3. L'equilibrata forza rialzista di Las Vegas Sands è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 56,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```