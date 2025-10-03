Milano 11:32
Nissan, richiamati oltre 19 mila veicoli negli Stati Uniti

Economia, Industria
(Teleborsa) - Nissan sta richiamando 19.077 veicoli elettrici negli Stati Uniti a causa di un potenziale rischio di incendio legato al surriscaldamento durante la ricarica rapida, ha dichiarato venerdì la National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti.

Mercoledì la casa automobilistica ha annunciato vendite totali negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2025 pari a 223.377 unità, con un aumento del 5,3% rispetto all'anno precedente. SUV e camion hanno guidato la crescita in questo trimestre, trainati da prezzi competitivi, design rinnovati e una serie di funzionalità incentrate sul consumatore che riscuotono un forte successo tra gli acquirenti di oggi.
