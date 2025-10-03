Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Maire

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Maire
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Maire
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,07 Euro. Primo supporto a 12,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,64.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)