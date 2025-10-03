Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che avanza bene del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Safilo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,69%, rispetto a +3,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,669 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,629. L'equilibrata forza rialzista della big dell'occhialeria
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,709.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)