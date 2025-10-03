Milano 9:51
43.332 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:51
9.464 +0,38%
24.477 +0,22%

Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Safilo
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista, che avanza bene del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Safilo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,69%, rispetto a +3,47% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,669 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,629. L'equilibrata forza rialzista della big dell'occhialeria è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,709.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```