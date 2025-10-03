Milano 10:52
Siav, Integrae SIM abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 5,35 euro per azione (da 6,30 euro) il prezzo obiettivo su Siav, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 168%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale per il primo semestre 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l’anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione FY25 pari a 35,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 7,75 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 21,8%.

Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 44,80 milioni di euro (CAGR 24-27: 9,7%) nel FY27, con EBITDA pari a 11,45 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 25,6%), in crescita rispetto a 6,27 milioni di euro del FY24 (pari al 18,5% di EBITDA margin). A livello patrimoniale, stimano per il FY27 una NFP di debito pari a 11,7 milioni di euro.

