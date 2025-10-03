Milano 12:41
43.328 +0,58%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:41
9.491 +0,67%
Francoforte 12:41
24.461 +0,16%

Unione Europea, PMI composito in settembre

Unione Europea, PMI composito in settembre
Unione Europea, PMI composito in settembre pari a 51,2 punti, in aumento rispetto al precedente 51 punti (in linea con le stime degli analisti).
