Usa, PMI servizi settembre rivisto al rialzo a 52,4 punti

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - L'indice principale S&P Global US Services PMI® Business Activity ha registrato 54,2 punti a settembre, in calo rispetto ai 54,5 di agosto, ma superiore al preliminare e al consensus fermi a 53,9 punti.

Rimanendo al di sopra della soglia critica di 50,0, che separa la crescita dalla contrazione, l'indice ha ora segnalato una continua espansione del settore dei servizi per 32 mesi. Inoltre, nel terzo trimestre, la crescita media mensile è stata la migliore registrata finora in un trimestre solare del 2025.

In calo rispetto al mese precedente anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 53,9 punti dai 54,6 punti di agosto. Il dato è tuttavia migliore della stima preliminare e del consensus entrambi a 53,6 punti.




(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
