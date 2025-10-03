Usa, PMI servizi settembre rivisto al rialzo a 52,4 punti

(Teleborsa) - L'indice principale S&P Global US Services PMI® Business Activity
ha registrato 54,2 punti a settembre
, in calo rispetto ai 54,5 di agosto, ma superiore al preliminare e al consensus fermi a 53,9 punti.
Rimanendo al di sopra della soglia critica di 50,0
, che separa la crescita dalla contrazione, l'indice ha ora segnalato una continua espansione del settore dei servizi per 32 mesi. Inoltre, nel terzo trimestre, la crescita media mensile è stata la migliore registrata finora in un trimestre solare del 2025.
In calo rispetto al mese precedente anche l'indice composito
, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 53,9 punti dai 54,6 punti di agosto. Il dato è tuttavia migliore della stima preliminare e del consensus entrambi a 53,6 punti. (Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)