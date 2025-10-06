Almawave, Alantra passa a Hold prevedendo il successo dell'OPA di Almaviva

(Teleborsa) - Alantra
ha abbassato a "Hold
" da "Buy" la raccomandazione
su Almawave
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, portando il target price da 5 euro per azione a 4,3 euro per azione, cioè allineandolo al prezzo offerto
da Almaviva, azionista di controllo con il 69,5% del capitale sociale, nella sua offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria
su 9,1 milioni di azioni, rappresentative del restante 30,5% del flottante.
L'obiettivo è revocare la quotazione
di Almawave, perseguendo l'acquisizione delle minoranze. Il prezzo di offerta incorpora un premio del 37,4% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di 3,13 euro (1 ottobre 2025), e tra il 38% e il 43% su VWAP da 1/3/6/12 mesi. Al raggiungimento della soglia del 95%, Almaviva acquisisce il diritto di esercitare uno squeeze-out, consentendo l'acquisto di tutte le partecipazioni di minoranza in circolazione.
L'offerta arriva sulla scia dei risultati del secondo trimestre del 2025, che hanno segnato un chiaro punto di svolta dopo un inizio d'anno in sordina
. I ricavi sono cresciuti del 19,9% su base annua a 11,9 milioni di euro, con soluzioni proprietarie al 68% del fatturato e attività internazionali al 27%. Questo cambiamento sottolinea la monetizzazione anticipata degli investimenti strategici in intelligenza artificiale, evoluzione delle piattaforme ed espansione globale. Mentre l'EBITDA del primo semestre del 2025 è sceso a 3,1 milioni di euro (margine del 14,6%) rispetto ai 5,4 milioni di euro dell'anno precedente, i margini del secondo trimestre sono migliorati sequenzialmente al 15,7%, evidenziando la leva operativa. Il capex è aumentato del 29% su base annua a 8 milioni di euro, principalmente per l'infrastruttura di intelligenza artificiale, con un saldo netto positivo di cassa pari a 0,6 milioni di euro. Il lancio di Velvet, la piattaforma LLM open source di Almawave, ora integrata negli ecosistemi Oracle, IBM e AWS, consolida il suo posizionamento nell'intelligenza artificiale in Europa.
L'offerta valuta il 100% di Almawave a 129 milioni di euro (equity value), ovvero 2,5x EV/Sales25 e 21,3x EV/EBIT25
, sostanzialmente in linea rispetto ai 2,5x e 21,5x della mediana dei peer internazionali e italiani, rispettivamente, al momento dell'offerta. Il periodo di offerta inizierà dopo l'approvazione del documento di offerta da parte di Consob e durerà tra 15 e 40 giorni di negoziazione, potenzialmente seguito da un periodo di riapertura di cinque giorni. Il regolamento è previsto per il quinto giorno di negoziazione successivo alla chiusura dell'offerta.
Alantra ritiene che il prezzo di offerta "non rifletta appieno il potenziale di crescita a lungo termine di Almawave né i benefici dei recenti significativi investimenti, tra cui lo sviluppo di Velvet, la piattaforma open source proprietaria LLM del gruppo. Tuttavia, con solo il 20,5% del capitale necessario per raggiungere la soglia del 90% che attiva il diritto di sell-out (e apre la strada allo squeeze-out del 95%), il margine di manovra degli investitori appare limitato. Inoltre, il premio del 37,4% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura riduce la probabilità di un rilancio significativamente più elevato
".(Foto: © rawpixel)