Milano 17:35
43.146 -0,26%
Nasdaq 19:30
25.013 +0,92%
Dow Jones 19:30
46.696 -0,13%
Londra 17:35
9.479 -0,13%
Francoforte 17:35
24.378 0,00%

Almawave, Almaviva ha acquistato sul mercato l'1,04% del capitale

Finanza
Almawave, Almaviva ha acquistato sul mercato l'1,04% del capitale
(Teleborsa) - Almaviva ha acquistato, in data odierna, 312.676 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative del 1,04% del relativo capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto la settimana scorsa la controllante ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, finalizzata al delisting da Piazza Affari.

Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros - Gruppo Banco BPM. A seguito delle operazioni di acquisto, Almaviva risulta complessivamente titolare di 22.660.894 azioni ordinarie di Almawave, rappresentative del 75,58% del capitale.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a 4,30 euro per azione, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria Almawave nel contesto dell'OPA.
Condividi
```