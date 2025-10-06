Milano 13:04
43.211 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:04
9.501 +0,11%
Francoforte 13:04
24.412 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 5/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un moderato 0%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,6117. Supporto stimato a 0,6098. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,6136.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
