BasicNet, azioni proprie al 15% del capitale sociale

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, haal prezzo medio di 7,051 euro, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.125.000 azioni proprie, pari al 15,046% del capitale sociale.A Piazza Affari, intanto, buona la performance di, che si attesta a 7,19 euro, con un aumento del 2,13%.