BasicNet, azioni proprie al 15% del capitale sociale

(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, ha acquistato 42.000 azioni proprie al prezzo medio di 7,051 euro, per un controvalore pari a 296.142,59 euro, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.125.000 azioni proprie, pari al 15,046% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, buona la performance di BasicNet, che si attesta a 7,19 euro, con un aumento del 2,13%.

