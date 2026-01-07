BasicNet, buyback di 77.000 azioni

BasicNet

BasicNet

(Teleborsa) -, ha comunicato che dal 29 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, haal prezzo medio di 7,465 euro, per unpari a, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.A seguito di tali operazioni, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 6.202.000 azioni pari al 11,485% del capitale sociale.Intanto, a Milano, peggiora la performance di, con un ribasso dell'1,33%, portandosi a 7,4 euro.