Bonifici istantanei estesi a tutte le banche dal 9 ottobre 2025

Cosa cambia

I massimali personalizzati e dinamici

(Teleborsa) - A partire da questa settimana,, saranno operativi i. Lo prevedono le norme europee (regolamento europeo 886/224) con l'obiettivo di accelerarne ed uniformarne l'utilizzo presso tutti gli Istituti di credito europei edL'adozione dei bonifici istantanei in via universale i avvenuta in: il primo partito ilscorso prevedeva per le banchei pagamenti istantanei e dia quelle dei bonifici tradizionali; il secondo step dal prossimoprevede l'obbligo per tutte le banche doi clienti e diche il nome del titolare coincida coninserito. Una previsione quest'ultima che serve a evitare errori o anche frodi, dal momento che il bonifico impiega appena 10 secondo per essere eseguito e non è revocabile. In caso di truffe c'è sempre la possibilità di chiedere un rimborso, ma occorre avvisare immediatamente la banca.La novità principale riguardaa tutti i correntisti delle banche o delle altre istituzioni finanziarie che agiscono come banche. Questa modalità dunque verrà estesa a tutti gli Istituti che prima non avevano questo servizio e comparirà fra le opzioni di bonifico (Italiano o estero, ordinario, istantaneo o automatico).I bonifici istantanei potranno essere effettuati, ma anche(bonifici automatici) a date future prefissate (ogni mese, ogni trimestre ecc.).Il bonifico potrà essere, per chi ha l'home banking, 24 re su 24 e 7 giorni su 7, in pochissimi secondi e senza passaggi burocratici aggiuntivi rispetto alle consuete operazioni di verifica utilizzate per i bonifici tradizionali.Con l'estensione dei bonifici istantanei vengono, con l'intento di garantire una maggiore sicurezza delle transazioni e proteggere gli utenti da possibili frodi.Vi saranno quindi nuovi massimali, chedel cliente stesso, tenendo conto delle abitudini di spesa del periodo precedente e dei flussi monetari dello specifico cliente della banca. Il massimale diventa in questo modiSaràai clienti i lorocon più attenzione i, per intercettare le operazioni di importo troppo elevato rispetto al consueto e prevenire transazioni non autorizzate