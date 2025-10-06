Milano 9:32
Bonifici istantanei estesi a tutte le banche dal 9 ottobre 2025

L'estensione del servizio prevista dal regolamento europeo 886/224 prevede anche nuovi massimali ed obblighi di verifica e monitoraggio dei flussi in capo alle banche

(Teleborsa) - A partire da questa settimana, da mercoledì 9 ottobre 2025, saranno operativi i bonifici istantanei presso tutte le banche europee. Lo prevedono le norme europee (regolamento europeo 886/224) con l'obiettivo di accelerarne ed uniformarne l'utilizzo presso tutti gli Istituti di credito europei ed anche presso le Poste.

L'adozione dei bonifici istantanei in via universale i avvenuta in due step: il primo partito il 9 gennaio scorso prevedeva per le banche l'obbligo di ricevere i pagamenti istantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali; il secondo step dal prossimo 9 ottobre prevede l'obbligo per tutte le banche do prevedere questo servizio per tutti i clienti e di verificare che il nome del titolare coincida con l'IBAN inserito. Una previsione quest'ultima che serve a evitare errori o anche frodi, dal momento che il bonifico impiega appena 10 secondo per essere eseguito e non è revocabile. In caso di truffe c'è sempre la possibilità di chiedere un rimborso, ma occorre avvisare immediatamente la banca.

Cosa cambia

La novità principale riguarda l'estensione universale dei bonifici istantanei a tutti i correntisti delle banche o delle altre istituzioni finanziarie che agiscono come banche. Questa modalità dunque verrà estesa a tutti gli Istituti che prima non avevano questo servizio e comparirà fra le opzioni di bonifico (Italiano o estero, ordinario, istantaneo o automatico).

I bonifici istantanei potranno essere effettuati per una singola operazione, ma anche per operazioni ricorrenti (bonifici automatici) a date future prefissate (ogni mese, ogni trimestre ecc.).

Il bonifico potrà essere effettuato in ogni momento, per chi ha l'home banking, 24 re su 24 e 7 giorni su 7, in pochissimi secondi e senza passaggi burocratici aggiuntivi rispetto alle consuete operazioni di verifica utilizzate per i bonifici tradizionali.

I massimali personalizzati e dinamici

Con l'estensione dei bonifici istantanei vengono introdotti anche nuovi limiti operativi (massimali), con l'intento di garantire una maggiore sicurezza delle transazioni e proteggere gli utenti da possibili frodi.

Vi saranno quindi nuovi massimali, che non saranno uguali per tutti, ma dipenderanno dell'operatività del cliente stesso, tenendo conto delle abitudini di spesa del periodo precedente e dei flussi monetari dello specifico cliente della banca. Il massimale diventa in questo modi personalizzato e dinamico.

Sarà obbligo delle banche comunicare ai clienti i loro massimali "personalizzati" e monitorare con più attenzione i movimenti di denaro sospetti, per intercettare le operazioni di importo troppo elevato rispetto al consueto e prevenire transazioni non autorizzate

(Foto: Anastasiia Nelen su Unsplash)
