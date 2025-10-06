Milano 13:07
43.245 -0,03%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:07
9.502 +0,12%
Francoforte 13:07
24.430 +0,21%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,13%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 15.564,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,13%
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,13%, a quota 15.564,9 in apertura.
Condividi
```