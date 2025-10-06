Crisi Francia, sale la pressione sui titoli di Stato: spread OAT-Bund verso nuovi massimi

(Teleborsa) - Le dimissioni del primo ministro Sébastien Lecornu
, a soli 27 giorni dalla nomina, hanno innescato un nuovo shock politico in Francia
, con ripercussioni immediate sui mercati obbligazionari
e sul debito sovrano
del Paese. Il rendimento del decennale francese
(OAT) è balzato oltre il 3,6%, mentre lo spread con il Bund tedesco
ha toccato i 90 punti base, il livello più alto degli ultimi anni.
Secondo Antoine Fraysse-Soulier
, market analyst di eToro
, il nuovo episodio di instabilità "riaccende il rischio sovrano francese e l’incertezza regolamentare e di bilancio", penalizzando in particolare le banche
, molto esposte al debito pubblico nazionale. Le tensioni si riflettono anche sui titoli legati alla spesa pubblica
, come Bouygues
e Veolia
, che hanno perso oltre il 3% in Borsa a causa dei timori di tagli agli investimenti statali e congelamento dei contratti.
Per Matthias Scheiber
, Head of Multi-Asset Solutions di Allspring Global Investments
, le dimissioni di Lecornu rappresentano "l’ultimo passo di una crisi politica che aumenta la difficoltà di far approvare un bilancio con misure impopolari". L’esperto prevede un graduale ampliamento dello spread OAT-Bund
, riflesso di una crescente incertezza sulla capacità del governo di gestire la politica fiscale.
Anche Gianluca Bergamaschi
, Head of Fixed Income – Mandates di Generali Asset Management
, segnala che la situazione politica "rischia di peggiorare ulteriormente i problemi legati al consolidamento fiscale
". In assenza di una nuova legge di bilancio per il 2026, lo scenario di nuove elezioni anticipate aumenterebbe la volatilità
, con la prospettiva di un ulteriore allargamento dello spread fino al voto.
Sul piano del rischio sovrano, Thomas Gillet
, Director Sovereign and Public Sector di Scope Ratings
, sottolinea che la crisi "riflette la crescente instabilità politica e la difficoltà di introdurre riforme strutturali in un parlamento frammentato". L’incertezza sul percorso di consolidamento fiscale e i ritardi nell’approvazione del bilancio 2026 "minano la fiducia nella capacità del governo francese di mantenere gli impegni di riduzione del deficit", aggiunge Gillet.
L’impatto della crisi sul resto dell’area euro
rimane contenuto: i titoli italiani e le obbligazioni corporate francesi risultano per ora immuni dal contagio, mentre gli altri mercati europei restano guidati da dinamiche domestiche. La crisi francese, hanno tuttavia sottolineato gli analisti, riporta l’attenzione degli investitori sul premio di rischio politico
dell’Eurozona e sulla fragilità del fronte fiscale francese, in un contesto di tassi elevati e margini di bilancio sempre più ridotti.(Foto: gopixa | 123RF)