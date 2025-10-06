Crypto, il monito delle Autorità europee di vigilanza: poche tutele e rischi elevati

(Teleborsa) -, come ad esempio criptovalute o stablecoin,. Questo il messaggio principale che le Autorità europee di vigilanza finanziaria - Esma per Borse e mercati finanziari, Eba per le banche ed Eiopa per assicurazioni e fondi pensione - hanno voluto ribadire oggi, rivolgendosi ai risparmiatori di tutti i Paesi UE.Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi, le tre Autorità hanno lanciato una campagna d'informazione articolata in un'Avvertenza, una "scheda informativa", un podcast e un video. L'obiettivo è quello die contrastare con ciò il rischio di cadere nella trappola delle truffe finanziarie e di perdere i propri soldi.Le Autorità riconoscono che l'innovazione finanziaria, comprese le cripto-attività, può contribuire a migliorare la competitività, l'efficienza e la resilienza dei mercati finanziari. Tuttavia, alla luce dell'interesse crescente del pubblico indifferenziato verso il mondo delle cripto-attività, spinto anche da, le Autorità evidenziano che l'acquisto di cripto-attività non è adatto a tutti e invitano, quindi, ad un atteggiamento di cautela.In particolare, l'Avvertenza congiunta, che la Consob rilancia in quanto membro dell'Esma, ricorda chesulle cripto-attività (Micar) in vigore da dicembre 2024. Le informazioni messe a disposizione dei risparmiatori per questo tipo di prodotti possono essere scarne e insufficienti. In caso di perdite, inoltre, la normativa Ue prevede tutele più limitate per chi acquista cripto-attività rispetto agli investimenti di tipo tradizionale.Quando un risparmiatore s'imbatte in un'offerta di cripto-attività, deve innanzi tutto capire che tipo di cripto-attività viene proposto per. In particolare, l'avvertenza invita il risparmiatore a porsi tre domande: 1) se sia consapevole dei rischi ai quali si espone e se sia opportuno correrli alla luce della propria situazione finanziaria; 2) se gli operatori con cui entra in contatto siano oppure no autorizzati a fornire servizi per le cripto-attività nei Paesi Ue; 3) se i dispositivi elettronici utilizzati per l'acquisto, la memorizzazione o il trasferimento siano sicuri.Le tre Autorità sottolineano, infine, che la protezione per i risparmiatori in caso di perdite non è così ampia come quella prevista per i prodotti finanziari tradizionali, ad esempio