Eventi e scadenze: settimana del 6 ottobre 2025

Lunedì 06/10/2025 Appuntamenti
:
10:00 - MOST - Presentazione Osservatorio SUNRISE
- Centro Congressi Assolombarda, Milano - Presentazione del primo report dell'Osservatorio SUNRISE "Analisi e prospettive sull’evoluzione del trasporto su strada in Italia e la sua decarbonizzazione" di MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile). Interverranno, tra gli altri, Arrigo Giana (CEO Autostrade per l'Italia, Vice Presidente Infrastrutture e Territorio di Assolombarda), Stefano Erba (Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture di Assolombarda), Ferruccio Resta (Presidente MOST) e Ennio Cascetta (Coordinatore Scientifico Osservatorio SUNRISE)
10:00 - Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility
- Campidoglio - La Conferenza Nazionale sulla Sharing Mobility, organizzata dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing mobility, approfondirà tutte le tendenze in atto. Tra gli interventi, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Video) e Luca Refrigeri, Osservatorio Nazionale sharing mobility che presentaerà il 9° Rapporto Nazionale della sharing mobility
11:00 - Intesa Sanpaolo - Presentazione Corporate Academy
- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Presentazione della Corporate Academy destinataa tutte le persone del Gruppo di Intesa Sanpaolo, "Le Persone al centro: competenze, lavoro, crescita per la Banca del futuro". Tra gli interventi Nicola Fioravanti (Chief Governance, Operating and Transformation Officer Intesa Sanpaolo), Francesco Profumo (Presidente Isybank), Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis) e Roberto Cascella (Chief People & Culture Officer Intesa Sanpaolo)
11:30 - UniCredit Foundation - Uni.ON Accendi il tuo Futuro
- Sede di UniCredit, Milano - Evento di UniCredit Foundation in cui si terrà la presentazione dei risultati dell'edizione pilota di "Uni.ON – Accendi il tuo Futuro", con la celebrazione dei borsisti – che porteranno le loro testimonianze sul palco. In questa occasione verrà presentata anche la 2ª edizione del progetto
12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, riceve il Presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, in visita ufficiale
19:00 - ECON - Christine Lagarde
- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Strasburgo Borsa
: Cina
- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025) Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività (da lunedì 06/10/2025 a giovedì 09/10/2025) Aziende
: Circle
- Appuntamento: Presentazione Analisti Cleanbnb
- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (Fino a martedì 07/10/2025) Fope
- Appuntamento: Il CEO, Diego Nardin, incontrerà la comunità finanziaria nel corso dell’'Investor Access Event a Parigi Growens
- Appuntamento: Presentazione Analisti Sostravel.Com
- Appuntamento: Presentazione analisti
Martedì 07/10/2025 Appuntamenti
: TEHA - Human Resources Global Summit 2025
- NH Collection Milano CityLife, Milano - L'HR Global Summit è un'occasione per confrontarsi con esperti di fama mondiale, Executive internazionali e accademici di primarie Business School, con l'obiettivo di esplorare come la diversità possa diventare un driver della performance per persone, team e organizzazioni. Tra gli interventi, Marco Grazioli, Presidente, The European House - Ambrosetti e Consigliere di Amministrazione, TEHA Group Banca d'Italia
- Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia
10:00 - Istat
- Spese per i consumi delle famiglie - Anno 2024
10:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "Città nel futuro 2030-2050"
11:00 - Space Smart Factory Thales Alenia Space Italia
- Tecnopolo Tiburtino, Roma - Cerimonia di inaugurazione dello Space Smart Factory Thales Alenia Space Italia, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saranno presenti, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso e Massimo Claudio Comparini, Presidente CdA di Thales Alenia Space
11:00 - Assemblea Generale Unindustria
- Palazzo dei Congressi, Roma - Il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo terrà la sua relazione dinanzi ai vertici delle istituzioni, agli imprenditori, ai manager e ai protagonisti del mondo imprenditoriale del Lazio. Interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini
14:30 - Wolters Kluwer - Forum Legale
- Sede di Microsoft Italia, Milano - 2° Forum Legale, organizzato da Wolters Kluwer con AIRIA (Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale), con focus sull'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul processo e sulle professioni legali. Parteciperà, in collegamento, il Vice Ministro della Giustizia, Sisto. Tra gli altri interventi, Antonino La Lumia, Presidente dell'Ordine Avvocati Milano, Carmelo Fontana, Presidente AIRIA e Senior Regional counsel di Google, Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia, e Vincenzo Esposito, AD di Microsoft Italia
14:30 - ENEA - 14° Rapporto annuale sull'efficienza energetica (RAEE)
- Spazio Europa, Roma - ENEA presenta lo studio che analizza lo sviluppo, l'attuazione e l'impatto delle politiche per l'efficienza energetica in Italia, per fornire a istituzioni, operatori e stakeholder pubblici e privati dati e indicazioni strategiche per supportare politiche e decisioni in materia di efficienza energetica. Interverranno, tra gli altri, Francesca Mariotti, Presidente ENEA e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin
16:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "San Tommaso d'Aquino a ottocento anni dalla nascita"
17:00 - ABI - Dialogo su Etica e Finanza
- Sede ABI di Roma - Evento organizzato da ABI e dalla Fondazione "Cortile dei Gentili". Intervengono, Cardinale Gianfranco Ravasi, Fondatore del "Cortile dei Gentili", Antonio Patuelli, Presidente ABI, Stefano Lucchini, Presidente FEduF e Gianni Franco Papa, Presidente Comitato tecnico strategico "Evoluzione demografica e Servizi bancari" ABI
17:15 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Roma, Nazionale Spazio Eventi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Data Center Symposium 2025" organizzato da IDA - Italian Datacenter Association Borsa
: Cina
- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025) Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività (da lunedì 06/10/2025 a giovedì 09/10/2025) Hong Kong
- Borsa di Hong Kong chiusa per festività Aziende
: (Fino a martedì 07/10/2025) Fope
- Appuntamento: Il CEO, Diego Nardin, incontrerà la comunità finanziaria nel corso dell’'Investor Access Event a Parigi Ivision Tech
- Appuntamento: Presentazione Analisti Mare Engineering Group
- Appuntamento: Presentazione analisti S.S. Lazio
- CDA: CdS Bilancio Solid World Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti Tecno
- Appuntamento: Presentazione Analisti
Mercoledì 08/10/2025 Appuntamenti
: IEG - InOut Expo - The Hospitality Community
- Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness 8 - 10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre (da mercoledì 08/10/2025 a venerdì 10/10/2025) TTG Travel Experience - Rimini
- Rimini Expo Centre - 62ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo (da mercoledì 08/10/2025 a venerdì 10/10/2025) FOMC
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria
08:15 - Camera dei Deputati - Federalismo fiscale, audizione ministro Foti
- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale
10:30 - 8° Rapporto GIMBE sul Servizio sanitario nazionale
- Montecitorio - Presentazione dell'8° Rapporto GIMBE sul Servizio sanitario nazionale. Saluti della Vicepresidente della Camera, Anna Ascani, e della Vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone. Illustra il Rapporto Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE. Interviene, tra gli altri, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi Eni Award 2025 alla presenza del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella
11:00 - Assemblea biennale Assonime 2025
- Campus Luiss, Roma - All'assemblea di Assonime interverranno, Paolo Boccardelli (Rettore LUISS), Patrizia Grieco (Past President). (Massimo Tononi (Presidente) e il Ministro Giancarlo Giorgetti
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso
- Roma, Senato della Repubblica - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "Taranto - Hub della sostenibilità integrata e della circolarità" organizzato da Confindustria Taranto
15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla mostra "Fabriano Paper Symphony"
16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra la Nazionale Italiana femminile e maschile di pallavolo vincitrice della medaglia d'oro ai Campionati mondiali 2025 Borsa
: Cina
- Borsa di Shanghai chiusa per festività (da mercoledì 01/10/2025 a mercoledì 08/10/2025) Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività (da lunedì 06/10/2025 a giovedì 09/10/2025)
Giovedì 09/10/2025 Appuntamenti
: IEG - InOut Expo - The Hospitality Community
- Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness 8 - 10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre (da mercoledì 08/10/2025 a venerdì 10/10/2025) TTG Travel Experience - Rimini
- Rimini Expo Centre - 62ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo (da mercoledì 08/10/2025 a venerdì 10/10/2025) BCE
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria UE - Eurogruppo
- Lussemburgo - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE Banca d'Italia
- L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali XX Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos
- Tallinn - Estonia - Il Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea. Il Presidente Sergio Mattarella parteciperà alla 20ª edizione del Vertice (da giovedì 09/10/2025 a venerdì 10/10/2025)
09:00 - ShipDay25 - Assemblea Pubblica di Confitarma
- Auditorium della Tecnica di Confindustria, Roma - All'assemblea di Confitarma Blue To Blue parteciperanno imprese di navigazioni, leader nazionali ed internazionali dei diversi settori del reparto merci e passeggeri e dei servizi alla navigazione. Interverrà il ministro Urso
10:00 - Deloitte - "The Board of the Future"
- Auditorium di Fondazione Cariplo, Milano - Appuntamento annuale di Deloitte sul tema della Corporate Governance che riunirà i principali attori dell'ecosistema della Corporate Governance italiana con la partecipazione tra gli altri del Sottosegretario Federico Freni, del Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e dei vertici di Assofondipensione, CNPADC, ENPAIA, Arca Fondi SGR, Sosteneo, Banca Investis e MEFOP. Aprirà i lavori il CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese, Wang Yi (e Direttore della Commissione per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese)
11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso
- Roma, Auditorium della Tecnica di Confindustria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea pubblica di Confitarma
14:30 - Fed - Jerome Powell
- Saluti di benvenuto del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, alla Community Bank Conference a ???Washington, D.C. (tramite video preregistrato)
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Palazzo Madama - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato Borsa
: Corea del Sud
- Borsa di Seoul chiusa per festività (da lunedì 06/10/2025 a giovedì 09/10/2025) Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Delta Air Lines
- Risultati di periodo Italmobiliare
- Appuntamento: Presentazione analisti Levi Strauss
- Risultati di periodo PepsiCo
- Risultati di periodo
Venerdì 10/10/2025 Appuntamenti
: IEG - InOut Expo - The Hospitality Community
- Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness 8 - 10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre (da mercoledì 08/10/2025 a venerdì 10/10/2025) TTG Travel Experience - Rimini
- Rimini Expo Centre - 62ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo (da mercoledì 08/10/2025 a venerdì 10/10/2025) XX Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos
- Tallinn - Estonia - Il Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea. Il Presidente Sergio Mattarella parteciperà alla 20ª edizione del Vertice (da giovedì 09/10/2025 a venerdì 10/10/2025) UE - ECOFIN
- Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos Rating sovrano
- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito Forum del Commercio Internazionale
- Hotel Excelsior Gallia, Milano - Il Forum, intitolato quest'anno "La Guerra dei dazi. Tra crisi e opportunità" e organizzato da ARcom Formazione con il patrocinio di Commissione Europea, SIMEST, AICE e Regione Lombardia, accenderà i riflettori su temi cruciali per l'economia globale e nazionale: commercio con l'estero, scenari geopolitici, oscillazioni dei dazi, nuove regole internazionali e sfide per la sostenibilità 40° Convegno di Capri dei Giovani imprenditori di Confindustria
- Grand Hotel Quisisana - Il tema del tradizionale Convegno di Capri, quest’anno arrivato alla sua 40a edizione, è "Ritmo - Il tempo dell'impresa che cresce". Interverranno, tra gli altri, i Ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati, Tommaso Foti, Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, Diego Della Valle (Presidente Tod’s), Pietro Labriola (AD Tim), Renato Mazzoncini (AD A2A), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e Maria Anghileri (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria) (da venerdì 10/10/2025 a sabato 11/10/2025)
09:00 - XV Edizione del LUGANO INVESTOR DAY
- Hotel Splendide Royal, Lugano - L’evento di IRTOP Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, è organizzato per offrire agli Investitori svizzeri l'opportunità di incontrare il Top Management di PMI italiane quotate, eccellenze nei propri settori di riferimento. Oltre alla presentazione plenaria sono previsti incontri One To One e una tavola rotonda dedicata agli investitori istituzionali e alle logiche di investimento
10:00 - Convegno finale dell'Osservatorio Rinnovabili OIR di AGICI
- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Convegno dal titolo "Quanto costa non fare le rinnovabili? Superare le criticità per un futuro prospero". Nel corso dell'evento verranno presentati e discussi i risultati del Rapporto Annuale 2025 dell'Osservatorio, che quest'anno analizza i costi del non fare le rinnovabili in Italia. Parteciperanno i vertici dei maggiori operatori di settore
11:00 - Istat
- Permessi di costruire - II Trimestre 2025
12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso
- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Caserta a Piazza Duomo
17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso
- Capri, Grand Hotel Quisisana - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al 40° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Fope
- Appuntamento: Il CEO Diego Nardin incontrerà la comunità finanziaria svizzera al Lugano IRTOP Investor Day Giglio Group
- CDA: Bilancio Mare Engineering Group
- Appuntamento: Presentazione analisti Olidata
- CDA: Relazione Semestrale Tesselis
- CDA: Relazione semestrale
Sabato 11/10/2025 Appuntamenti
: 40° Convegno di Capri dei Giovani imprenditori di Confindustria
40° Convegno di Capri dei Giovani imprenditori di Confindustria
- Grand Hotel Quisisana - Il tema del tradizionale Convegno di Capri, quest'anno arrivato alla sua 40a edizione, è "Ritmo - Il tempo dell'impresa che cresce". Interverranno, tra gli altri, i Ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati, Tommaso Foti, Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, Diego Della Valle (Presidente Tod's), Pietro Labriola (AD Tim), Renato Mazzoncini (AD A2A), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e Maria Anghileri (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria) (da venerdì 10/10/2025 a sabato 11/10/2025)