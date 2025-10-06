Francoforte: scambi negativi per Infineon

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia hi-tech tedesca
, con un ribasso dell'1,87%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Infineon
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di breve periodo del produttore di chip
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 34 Euro. Rischio di discesa fino a 33,24 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 34,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)