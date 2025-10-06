Gaza, al via i negoziati di pace a Sharm. Trump "avverte" Hamas

(Teleborsa) -, in Egitto, i, con il Presidente americanoa fare da mediatore fra Netanyahu ed Hamas. Loresta la condicio sine qua non per l'attuazione del piano messo a punto dal leader statunitense, che lo definisce "un ottimo accordo per Israele e per tutto il mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero".Alla vigilia dell'inizio delle, che secondo Trumpe richiederanno, dagli USA è giunta una chiara, che rischia di subire la "distruzione completa" se farà resistenza e non cederà il controllo della Striscia di Gaza. Ma stando ad una fonte vicina ad Hamas, il gruppo palestinese avrebbe già ordinato di raccogliere i prigionieri e chiesto la cessazione dei bombardamenti.Ilsi è detto "per porre fine alla guerra ", ma avrebbe posto una serie di, tra cui ilalle posizioni che occupava durante l'attuazione del precedente accordo di gennaio fuori delle aree popolate della Striscia.Ancheè d'accordo per, ma resta fermo sul sullo"vivi o morti", senza il quale ribadisce "non passeremo agli altri punti".Frattanto, il, ha spiegato che lodovrà necessariamente, sulle cui modalità ("logistica") si concentreranno le trattative a Sharm. Lo scambio prevede il rilascio di 48 ostaggi israeliani (solo 20 ancora in vita) con 250 ergastolani palestinesi e 1.700 civili residenti a Gaza. La fase più complessa e "difficile" sarà poi quella del disarmo di Hamas e la nuova governance della Striscia.