Gaza, al via i negoziati di pace a Sharm. Trump "avverte" Hamas

(Teleborsa) - Prenderanno il via oggi a Sharm el-Sheikh
, in Egitto, i negoziati di pace fra Israele e Palestina
, con il Presidente americano Donald Trump
a fare da mediatore fra Netanyahu ed Hamas. Lo scambio dei prigionieri
resta la condicio sine qua non per l'attuazione del piano messo a punto dal leader statunitense, che lo definisce "un ottimo accordo per Israele e per tutto il mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero".
Alla vigilia dell'inizio delle trattative
, che secondo Trump "stanno andando bene"
e richiederanno "un paio di giorni"
, dagli USA è giunta una chiara minaccia ad Hamas
, che rischia di subire la "distruzione completa" se farà resistenza e non cederà il controllo della Striscia di Gaza. Ma stando ad una fonte vicina ad Hamas, il gruppo palestinese avrebbe già ordinato di raccogliere i prigionieri e chiesto la cessazione dei bombardamenti.
Il movimento di resistenza palestinese
si è detto "molto interessato a raggiungere un accordo
per porre fine alla guerra ", ma avrebbe posto una serie di condizioni
, tra cui il ritiro dell'Idf
alle posizioni che occupava durante l'attuazione del precedente accordo di gennaio fuori delle aree popolate della Striscia.
Anche Netanyahu
è d'accordo per interrompere i bombardamenti
, ma resta fermo sul sullo scambio degli ostaggi
"vivi o morti", senza il quale ribadisce "non passeremo agli altri punti".
Frattanto, il Segretario di Stato Marco Rubio
, ha spiegato che lo stop ai bombardamenti
dovrà necessariamente precedere lo scambio degli ostaggi
, sulle cui modalità ("logistica") si concentreranno le trattative a Sharm. Lo scambio prevede il rilascio di 48 ostaggi israeliani (solo 20 ancora in vita) con 250 ergastolani palestinesi e 1.700 civili residenti a Gaza. La fase più complessa e "difficile" sarà poi quella del disarmo di Hamas e la nuova governance della Striscia.