IA e impatto su reti consulenza finanziaria: fino a 100 miliardi di raccolta In cinque anni

(Teleborsa) - L’Intelligenza Artificiale non è soltanto un fattore di efficienza, ma leva concreta di crescita. Per le reti italiane di consulenza finanziaria (Fideuram ISPB, Banca Mediolanum, Fineco Bank, Banca Generali, Allianz Bank, Azimut, Zurich Bank, Credem, Mediobanca Premier, Widiba, ecc.)aggiuntiva nei prossimi cinque anni. È quanto emerge da una ricerca di Excellence Consulting, basata sui dati Assoreti (media 2019-2024) e su una survey proprietaria condotta su un panel di circa 200 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.i inserisce in una tendenza più ampia: secondo il rapporto ABI Lab di marzo 2025, l’AI è già la prima area di investimento tecnologico delle banche italiane, davanti a resilienza operativa e cybersecurity. Inoltre, la Banca d’Italia, in un intervento del luglio 2025 fondato sulla sua FinTech Survey relativa al biennio 2023-24, ha ricordato che gli investimenti in AI degli intermediari vigilati si sono quadruplicati, passando da meno dello 0,5% a quasi l’1,5% dei costi operativi.Per arrivare all’esito, la ricerca deSe si guarda all’impatto sul tempo liberato al CF, i consulenti stimano che l’AI riduca in media del 24% le ore dedicate a task operativi (–31% pianificazione/organizzazione del lavoro e gestione back-office, –26% analisi documentale e gestione compliance, –19% ricerca di informazioni). Questo tempo recuperato grazie all’AI è stato ipotizzato da Excellence che venga reindirizzato dal CF alla gestione della relazione con i clienti (+18%). Sulla base delle risposte ottenute alla survey è stato conseguentemente stimato un potenziale di acquisizione di circa 8 nuovi clienti per anno per ciascun CF: su un orizzonte quinquennale, ciò equivale a circa 40 nuovi clienti per consulente.o dei clienti già in portafoglio, cioè il secondo effetto, la survey ha evidenziato che solo una minoranza dei CF (15%) non si aspetta impatti significativi, mentre la maggioranza segnala un potenziale di ricaduta rilevante: 39% prevede un incremento annuo della raccolta tra +16% e +30%, e un ulteriore 25% stima un impatto superiore al 30%. In media, questo significa per ciascun consulente un’attesa di incremento della raccolta sul portafoglio già in gestione in media nell’ordine di quasi il 30%.considerando che le reti riescano ad evolvere il loro modello di servizio ai clienti attraverso la piena utilizzazione del potenziale fornito dall’AI, la stima dell’effetto combinato dei due driver sopra citati porta ad un’attesa rispetto a quanto i CF sono già in grado di produrre oggi pari a circa 100 miliardi di raccolta incrementale in 5 anni.“Questa ricerca dimostra che l’Intelligenza Artificiale non è solo un fattore di efficienza, ma può rappresentare per le reti di CF anche un significativo driver di crescita ––. Quando libera tempo ai consulenti, quel tempo diventa disponibile sia per aumentare il livello di servizio da offrire ai clienti già gestiti, sia per acquisire nuove relazioni cliente. Tutti i principali operatori del mercato italiano credo si siano già attivati per rendere disponibili ai CF nuovi tool basati sull’Intelligenza Artificiale, ma a fare la differenza sarà anche la disponibilità dei CF di evolvere il loro modo di lavoro utilizzando efficacemente tali nuovi tool. C’è ancora molto da fare: per le reti e per l’intero settore,