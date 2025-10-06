Milano 17:35
Indel B, acquistate azioni proprie per oltre 46,9 mila euro

(Teleborsa) - Indel B, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 30 settembre e il 6 ottobre 2025, complessivamente 2.373 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 19,7878 euro, per un controvalore pari a 46.956,50 euro.

A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 593.374 azioni proprie.

Sul listino milanese, oggi, allunga timidamente il passo Indel B, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.


