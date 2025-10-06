Indel B, acquistate azioni proprie per oltre 46,9 mila euro

(Teleborsa) - Indel B
, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 30 settembre e il 6 ottobre 2025, complessivamente 2.373 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 19,7878 euro, per un controvalore
pari a 46.956,50 euro
.
A seguito delle suddette operazioni, la Società attiva nei sistemi di refrigerazione mobile detiene 593.374 azioni proprie.
Sul listino milanese, oggi, allunga timidamente il passo Indel B
, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.