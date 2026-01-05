Milano 17:35
WIIT, acquistate azioni proprie per oltre 290 mila euro

(Teleborsa) - WIIT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, complessivamente 14.681 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 20,1319 euro per azione, per un controvalore pari a 296.666,60 euro.

Dall'inizio del programma, il player italiano attivo nei servizi cloud per le applicazioni critiche aziendali ha acquistato 742.961 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 14.205.536,73 euro; in seguito agli acquisti finora effettuati, detiene un totale di 2.776.054 azioni proprie, pari a circa il 9,91% del capitale sociale.

A Milano, oggi, balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,99%.

