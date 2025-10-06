INPS e Minsait lanciano lo Sportello Telematico Evoluto

(Teleborsa) -(Gruppo Indra) ha realizzato perla nuova, che. La soluzione consente ai cittadini di accedere in maniera semplice e intuitiva ai servizi tradizionalmente offerti agli sportelli, a distanza e in collegamento video con un operatore, assicurando continuità di qualità, sicurezza e tracciabilità.Il progetto nasce con, offrendo un’esperienza guidata, sicura e facilmente fruibile da qualsiasi dispositivo. Prenotato l’appuntamento attraverso i canali consueti (MyINPS, app INPS Mobile, Contact Center o sportello fisico di prima accoglienza),con la propria identità digitale e svolgere da remoto le stesse operazioni garantite in presenza.Durante la sessione telematica,, grazie a un’interfaccia evoluta e user-friendly: videochiamata, chat, scambio e protocollazione dei documenti con rilascio immediato della ricevuta. Il cittadino, a sua volta, può integrare eventuali allegati mancanti entro 72 ore senza dover fissare un nuovo appuntamento, ricevendo un avviso automatico tramite SMS. Una modalità che, aumenta la flessibilità per chi si trova lontano dalle sedi o ha difficoltà di spostamento e, allo stesso tempo, consente agli operatori di gestire le pratiche con maggiore efficienza e semplicità. Per favorirne la diffusione,– Direzione Regionale Calabria, Direzione Coordinamento Metropolitano di Milano, Direzione Regionale Lombardia e Direzione Regionale Liguria – con slot temporali più lunghi e giornate interamente dedicate alla modalità telematica, così da garantire continuità di servizio e maggiore attenzione alle esigenze dell’utenza.Dall’avvio della sperimentazione il primo luglio,: le prenotazioni sono state circa sette volte superiori rispetto a giugno, mentre gli appuntamenti effettivamente erogati sono aumentati di oltre dieci volte. Anche nel mese di agosto i volumi si sono mantenuti su livelli significativamente più alti rispetto alla fase precedente all’avvio."Con loconiugando innovazione tecnologica e centralità della persona. Si tratta di un modello che rafforza la relazione digitale con l’utenza, garantendo al contempo", ha dichiarato